Kayseri\'de Bağ Evi Yangını

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bağ evini sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ