Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri\'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi, 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

27.04.2024 09:03
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Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı. 1 aylık takip sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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