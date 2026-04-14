Kayseri'de Bandrolsüz Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi - Son Dakika
Kayseri'de Bandrolsüz Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi

Kayseri\'de Bandrolsüz Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi
14.04.2026 13:40
Kayseri'de yapılan yol kontrolünde 158 paket bandrolsüz sigara ve 300 elektronik sigara kartuşu bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 158 paket bandrolsüz sigara ile 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında durdurulan 2 ayrı tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 158 paket bandrolsüz sigara ve 300 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Bandrolsüz Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kayseri'de Bandrolsüz Sigara ve Elektronik Sigara Kartuşu Ele Geçirildi - Son Dakika
Advertisement
