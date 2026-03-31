3 yaşındaki çocuğuna köpek saldıran baba: "Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 yaşındaki çocuğuna köpek saldıran baba: "Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık"

3 yaşındaki çocuğuna köpek saldıran baba: "Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık"
31.03.2026 02:39  Güncelleme: 02:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 12 gündür tedavi altında. Ailenin olayla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kayseri'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokakta oynadığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun tedavisi Ankara'da sürüyor. 12 gündür tedavi altında olan çocuğun 3 kez ameliyat olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanan olayda, başıboş köpek sokakta oynayan yabancı uyruklu A. D.'ye (3) saldırdı. Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak, barınağa götürüldü. Öte yandan, köpek saldırısı sonucu başından ağır yaralanan A.D. Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Burada 12 gündür tedavi altında olan çocuğun 3 kez ameliyat olduğu ve ailenin çocuklarının yaşadığı olayla alakalı ilgililerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

"Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık"

Olay anını ve çocuğun tedavi sürecini anlatan baba Salih D., "Çocuğum bahçede oynamaya çıktı. Baktığımda 'anne' ve 'baba' diye bağırmaya başladı. Köpek çocuğu ısırmış ve bırakmıyordu. Annesi yanına koştu ve köpeği tutmaya çalıştı. Ancak köpeği ayıramadı, gücü yetmedi. Sonra ben gittim. Annesi vurduğu halde köpek çocuğumu bırakmadı. Sonra ben vurmaya başlayınca çocuğumu bıraktı. Çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık. Köpek bırakınca ambulansı aradık. Sonra çocuğumu hastaneye götürdüler. Hastanedeki ilk müdahaleden sora aynı gün gece Ankara'ya gönderdiler. Çocuğum 3 tane ameliyat oldu. 12 gündür hastanede tedavi görüyor. Çocuğuma bir şey olursa diye korkuyorum. Mahallemizde başıboş bir tane bile köpek kalmamalı. Sokakta oynayan her çocuk için tehlike arz ediyor. Çocuklarımız sokakta rahatça oynasın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 yaşındaki çocuğuna köpek saldıran baba: 'Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 03:02:23. #.0.4#
SON DAKİKA: 3 yaşındaki çocuğuna köpek saldıran baba: "Köpeğin çocuğumuzu bırakması için çok uğraştık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.