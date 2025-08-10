Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta bulunan bir binanın önünde yabancı uyruklu A.H. ile E.C. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine E.C., bıçakla A.H.'yi kasığından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olayda yaralanan A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından olay sonrası kaçan E.C.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ