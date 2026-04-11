Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
11.04.2026 04:24
Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

Kayseri'nin Talas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 şahıs yaralandı. Elinden ve bacağından yaralanan şahısların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemil Baba Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasından henüz bilinmeye bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda, karşılıklı olarak bıçaklar kullanıldı. Olayda M.Ç. bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

