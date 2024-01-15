Kayseri\'de bir kişi öldürüldü, sanıkların yargılanması devam ediyor

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü olayda sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar; A.Ö. ve H.E.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar H.E. ve M.B. ile müşteki sanık O.A. katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları yerini aldı. Duruşmada olaya şahit olan ve 2 grup arasındaki geçmişte yaşanan tartışmalara şahit olan 9 tanık dinlendi.

Olay

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö., M.A., O.A, M.B. ve H.E. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.Ö. O.A. M.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada diğer yaralananlar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olaya karışan H.E., A.Ö. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı da eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ