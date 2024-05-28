Kayseri'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri\'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, bir kişi ise yaralandı. Tutuklu sanık, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara ise hapis ve para cezaları verildi.

28.05.2024 16:55
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13 Aralık 2023'te Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı S.D., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, cinayeti işleyen R.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis cezası aldı

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık R.İ. ve taraf avukatları hazır bulunurken; tutuksuz sanıklar V.D. ve R.D. duruşmaya katılmadı. Mahkemede son sözü sorulan sanık R.İ., "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık R.İ.'nin S.D.'ye karşı 'kasten öldürme' suçu işlediği gerekçesiyle müebbet, R.D.'ye yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu işlediği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık R.D.'ye ise 3 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık V.D.'yi ise 2 bin 140 TL para cezasına çarptırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

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