Kayseri'de Cayrokopter destekli trafik uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Cayrokopter destekli trafik uygulaması yapıldı

Kayseri\'de Cayrokopter destekli trafik uygulaması yapıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması, 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 18 araç ve sürücüye ceza uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

08.08.2024 17:35
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması; 4 ilçede Cayrokopter destekli trafik uygulaması yaptı. Denetimlerde 18 araç ve sürücüye ceza uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre Trafik Jandarması sorumluluk alanında; vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca; Cayrokopter ile havadan denetim yapıldı. İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde yapılan trafik denetiminde 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 18 araç ve sürücüne 35 bin 161 TL ceza uygulandı, 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada; "Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölüm/yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerine 7/24 devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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