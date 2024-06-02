Kayseri\'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Yeşillik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ikamette henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleride yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ