Kayseri'de çıkan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de çıkan yangında faciadan dönüldü

Kayseri\'de çıkan yangında faciadan dönüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında, evde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda evde maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında faciadan dönüldü. Evin içinde bulunan vatandaşlar ekiplerce tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 6204 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Zemin katta başlayan yangın üst kata da sıçrarken haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin içinde bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Olay, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çıkan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
22:05 Cinayetten aranıyordu Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu Cinayetten aranıyordu! Eski Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz polise teslim oldu
21:57 İngiltere’deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti İngiltere'deki bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
19:27 Sağlık merkezini karıştıran kavga Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Sağlık merkezini karıştıran kavga! Doktor yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 01:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de çıkan yangında faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement