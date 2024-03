Kayseri'de Cinayet Şüphesiyle Başlatılan Soruşturma Sonucunda Olay Çözüldü

3.Sayfa

Filmlere taş çıkartacak olay yürütülen soruşturmayla çözüldü

Darp ederek öldürüp kaza süsü vermişler

Kayseri'de kaza sonucu öldüğü iddia edilen şahıs cinayete kurban gitmiş

Öldürdükleri şahsı şoför koltuğuna taşıyıp kucağına oturarak aracı çalıştırmışlar

KAYSERİ - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2023 yılında Hacılar ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada 4'ü tutuklu 6 sanık için iddianame hazırlandı.

İlçeye bağlı Erenler Caddesi'nde 50 SF 514 plakalı otomobille geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği zannedilen Eyüp A.'nın ölümüyle ilgili şüphe üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 5 ay süren detaylı soruşturma sonucu 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede; tutuklu sanıklar B.E, K.S.Y, F.P. ve B.G'nin, 'tasarlayarak öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye azmettirme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye azmettirme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Tutuksuz sanıklar M.T. ve A.T. için de 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme', 'kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyaya zarar vermeye yardım etme' ve 'gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye yardım etme' suçlarından ceza istenen iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken; sanık, müşteki ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Eyüp A.'nın ölümüyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Hazırlanan iddianamede; sanık M.T'nin maktulün ailesini misafir ettiği olay gününde, sanıklar B.E., K.S.Y., F.P. ve B.G.'nin eylemi gerçekleştirmek üzere harekete geçtikleri belirtildi. İddianame de şu bilgilere yer verildi:

"4 sanığın B.E'nin kullandığı araçla, güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan maktulün evinin bulunduğu yere gittiği, plan doğrultusunda sanıklardan K.S.Y.'nin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiği tespit edilmiştir. 3 sanığı evin arka kapı tarafına bırakan B.E.'nin aracıyla iş yerine geri döndüğü, evin kapısını açan maktulü darbeden kar maskeli 3 sanığın, maktulün ağzını bez ve koli bandıyla, ellerini de plastik kelepçeyle bağladığı belirlenmiştir. Daha sonra maktulü kendi aracına bindiren 3 sanığın, B.E.'nin nişanlısının üzerine kayıtlı parselde bulunan bağ evine gitmek üzere yola çıktığı, yolda sanıklardan B.E.'nin de aracıyla kendilerine katıldığı, sanıkların maktulü bağ evinin kömürlük olarak kullanılan deposuna götürdüğü tespit edilmiştir. Sanıkların sandalyeye oturttukları maktulü ağzı bağlı olarak darp ettikleri, göğsünde kaburga kırıkları oluşacak şekilde darp edilen maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Sanıkların olaya trafik kazası süsü vermek amacıyla, maktulü öldürdükten sonra aracının şoför koltuğuna taşıdığı, F.P.'nin maktulün kucağına, yan koltuğa da K.S.Y.'nin oturduğu, B.E.'nin aracıyla takip ettiği, F.P.'nin vitesi boşa alarak araçtan indiği ve aracı iterek su kanalına doğru yönlendirdiği tespit edilmiştir. Aracın çok fazla ilerlemeden durduğu, sanıkların diğer araç ile olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir."

Sanıklar, iddianame de yer alan ifadelerinde ise suçlamaları reddetti.