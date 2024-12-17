Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava

Kayseri\'de Çocuk Tacizcisine Dava

Yabancı uyruklu I.A., akrabasını taciz ettiği için 18-20 yıl hapis cezası talebiyle yargılanacak.

17.12.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, akrabası olan kız çocuğunu taciz ettikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında dava açıldı. Şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Kayseri'de geçtiğimiz 30 Haziran'da Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları bölgesinde yabancı uyruklu I.A., akrabası olan M.A.'ya (7) cinsel tacizde bulundu. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak eylem yaparken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli I.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, I.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Şahsın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Çocuk Tacizcisine Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.