Kayseri'de Çocuklardan Tramvay Vandalizmi

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Kayseri'de tramvayın tutamaklarını kesip camlarını kafa atarak kıran 2 çocuk yakalandı

13 yaşında 39 suç kaydı çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de yolculuk yaptıkları tramvayın tutamaklarını kesip camlarını kafa atarak kıran 2 çocuk yakalandı. Çocuklardan birinin henüz 13 yaşında 39 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuk şahıslar, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların A.D. ve H.T. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından tespit edilen H.T.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.'nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.