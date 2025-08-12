Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Kılcan mevki Yavuz Selim mahallesinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken depoda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de depo yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?