Kayseri\'de drift yapan otomobil sürücülerine 64 bin 468 TL para cezası

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Kayseri'de drift yapan iki otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 468 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde iki otomobilin drift yaptığı tespit edildi. Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 bin TL para cezası kesilerek, araçlar bağlandı. - KAYSERİ