Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğün konvoyundaki aracın başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlardan birinin motoru yola fırladı.
Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, düğün konvoyunda bulunan E.E idaresindeki 38 EN 012 plakalı BMW marka araç ile H.D. idaresindeki 38 ADZ 597 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Feci kazada 38 EN 012 plakalı otomobil tramvay yoluna girerken, 38 ADZ 597 plakalı aracın motoru yola fırladı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 38 EN 012 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde de bir süre aksama meydana geldi. Kazada hurdaya dönen 38 EN 012 plakalı aracın üzerinde asılı kalan "enerji" ve "biz hakkından gelemedik, artık yenge düşünsün" yazıları da dikkat çekti.
Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de düğün konvoyunda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
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Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
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