Kayseri'de Ehliyet Sınavında Sahtecilik Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda; ehliyet sınavlarında başarısız olanların yerine başkasını sokan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Takipli Kom Faaliyeti' neticesinde daha önce ehliyet sınavında başarısız olan kişilerin yerlerine başkasını soktukları bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda; farklı illerde e-sınav ve direksiyon sınavlarına sürücü kursları aracılığı ile başka şahısların girmesini sağlamak suretiyle örgütlü olarak 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçunu işleyen 4 şahıs yakalandı.

4 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ