Kayseri\'de Eniştesini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Hakim Karşısında

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Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadın, ilk kez hakim karşısını çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum" dedi.

2 Şubat 2023 tarihinde sabah saatlerinde teyzesi T.E. ile birlikte öz anne ve babasına kahvaltıya giden ve psikolojik problemleri bulunduğu iddia edilen A.E., kahvaltı masasında bir anda eline aldığı bıçakla babası M.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. M.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren A.E. ekipler tarafından gözaltına alındı. A.E. sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E., müştekiler T.E., H.Ö., H.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık A.E., "Ben olay günü ne olduğunu, nasıl olduğunu bile hatırlamıyorum. Sadece o gün sabaha karşı dairede oturan aslında öz annem ve babamlara kahvaltıya gittik. Ben zaten psikolojik ilaçlar kullanıyorum. Hep birlikte kahvaltı yaparken bir anda camdan binanın otoparkına 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni öldürmeye geldiler diye korktum. Elime bıçağı ne zaman aldım, nereden aldım bilmiyorum. Gözümü açtığımda ağabeyim üstümde beni tutmaya çalışıyordu. Sonra eniştem diye bildiğim aslında öz babam M.Ö. yerde yatıyordu. Ben evlatlık verildiğimi ortaokul dönemlerimde öğrendim ama kesinlikle hiç üzülmedim, ben hepsini de çok severim. Konunun bununla hiç alakası yok" dedi.

Müştekilerden H.Ö., T.E. ve H.Ö. ise A.E.'nin anlattıklarının doğru olduğunu söyleyerek, şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.E.'nin M.Ö.'nün çocuğu olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yapılmasına karar verdi. Bu sebeple M.Ö. ve öz babası olarak bildiği eniştesi S.Y.E.'nin mezarlarının açılmasına karar verildi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ