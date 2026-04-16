Kayseri\'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Mahkeme Karşısında

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. 8'i ölümcül 20'nin üzerinde bıçak darbesiyle eşini öldüren sanık, "Vicdan azabı çekiyorum. Ben ahiretimi yaktım, sizin vereceğiniz ceza ondan büyük değildir" dedi.

Kayseri'de 14 Kasım 2025 tarihinde Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta meydana gelen olayda R.A., boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia A.'yı sokak ortasında yaşanan tartışmanın ardından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan R.A.'nın yargılanmasına Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık R.A. ve avukatları ile olayda hayatını kaybeden Rabia A.'nın annesi, babası ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan R.A., Denizli'de yaşadıklarını ancak eşinin olaydan yaklaşık 2 ay önce Kayseri'ye gelerek kadın sığınma evine yerleştiğini söyledi. Bunun üzerine kendisinin de Kayseri'ye geldiğini belirten R.A., eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığından haberdar olmadığını, evliliklerini kurtarmak için çabaladığını söyledi. Olay günü eşinin ailesinin evine gittiğini, kayınvalidesi ile birlikte yemek yaptığını belirten sanık, Rabia A.'nın eve geldiğinde kendisini görünce dışarı çıktığını, kendisinin de arkasından gittiğini, eve dönmesini isteyince kendisine 'Defol git, o yatakta senden daha iyi' dediğini, bu söz üzerine nevrinin döndüğünü ve işi nedeniyle yanında taşıdığı bıçağı birkaç kez salladığını öne sürdü. Olay nedeniyle şoka girdiğini öne süren R.A., olaydan 2-3 gün sonra kendine geldiğini belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Allah'a ne hesap vereceğimi bilmiyorum" dedi.

Rabia A. adına duruşmaya katılan avukatlar, sanığın daha önceki ifadelerinde tahrik içerikli sözler nedeniyle kendini kaybettiğini söylemediğini, duruşmada ise suçtan kurtulmak için böyle bir yöntem seçtiğini belirterek, sanığın eşini öldürdükten sonra kayınpederini arayarak 'Kızını kestim' dediğinin ve oturup sigara içtiğinin kayıtlara geçmesini talep etti.

Rabia A.'nın anne ve babası ise, kızlarının 8 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ancak bunu kendilerine söylemediğini belirterek, bu durumdan kızlarının Kayseri'ye gelerek kadın sığınma evine yerleşmesinden sonra haberdar olduklarını ifade etti. Anne H.M., R.A.'nın kendilerinin yanında kızlarına 'Sen benim olmazsan toprağın olacaksın' dediğini söyledi.

Olayın görgü tanığı ise, olay günü iki kişinin kavga ettiğini, kadının 'Defol git' dediğini, erkeğin ise kolundan tutarak götürmek istediğini söyledi. Görgü tanığı, mahkeme heyetinin sorusu üzerine sanığın Rabia A.'nın söylediğini iddia ettiği, 'O yatakta senden daha iyi' sözünü duymadığını söyledi.

Savcı, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, ilk celsenin ardından eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ