Kayseri\'de Evden Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; evden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı tarihlerde meydana gelen 'Evden Hırsızlık' olaylarının şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheliler B.D.(25), H.D. (23) ve N.S.T. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Suça konu 3 adet cep telefonu ve kredi kartları ise tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ