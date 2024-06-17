Kayseri'de FETÖ üyesi aranan şahıs yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalardan FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda Diyarbakır Ağır Ceza İlamat masasının Yakalama kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan T.K., Bünyan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldü. - KAYSERİ