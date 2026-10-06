Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi

Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin oturduğu binaya gelerek, binada apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren Emekli Başçavuş İlhan Ş.'nin duruşmasında mütalaa verildi. Duruşma savcısı sanık İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye karşı gerçekleştirdiği 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından, Melek Gül'e yönelik gerçekleştirdiği 'kadına karşı kasten öldürme' ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Kayseri 'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için geldiği apartmanda bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren emekli başçavuşun 4 farklı suçtan cezalandırılması mütalaa edildi.

NE OLMUŞTU?

8 Aralık 2025'te Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana gelen olayda, Emekli Başçavuş İlhan Ş., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Binaya girdiği esnada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başlayan İlhan Ş., kadını yanındaki bıçakla ağır yaraladıktan sonra eşinin yaşadığı eve çıktı. Baltayla kapıyı kırmaya çalışan İlhan Ş., kapının açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine apartmana gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İlhan Ş. de polis ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.