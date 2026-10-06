Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek amacıyla geldiği apartmanda, bina görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren emekli başçavuş İlhan Ş.'nin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın, Melek Gül ve eşi Y.Ş.'ye yönelik eylemleri nedeniyle 4 ayrı suçtan cezalandırılması talep edildi.

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için geldiği apartmanda bina görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren emekli başçavuşun 4 farklı suçtan cezalandırılması mütalaa edildi.

SAVCI 4 SUÇTAN CEZA İSTEDİ 

Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'nin oturduğu binaya gelerek, binada apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü bıçaklayarak öldüren Emekli Başçavuş İlhan Ş.'nin duruşmasında mütalaa verildi. Duruşma savcısı sanık İlhan Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye karşı gerçekleştirdiği 'silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından, Melek Gül'e yönelik gerçekleştirdiği 'kadına karşı kasten öldürme' ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi

NE OLMUŞTU?

8 Aralık 2025'te Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada meydana gelen olayda, Emekli Başçavuş İlhan Ş., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti. Binaya girdiği esnada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile tartışmaya başlayan İlhan Ş., kadını yanındaki bıçakla ağır yaraladıktan sonra eşinin yaşadığı eve çıktı. Baltayla kapıyı kırmaya çalışan İlhan Ş., kapının açılmaması üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine apartmana gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İlhan Ş. de polis ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi
Kaynak: İHA
3. SayfaKayseriGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
15:25
İzmir Bornova’da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
İzmir Bornova'da öğretmen hakkında velilere taciz iddiasıyla suç duyurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:49:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei