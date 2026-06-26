Kayseri\'de Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ayrı suçtan toplamda 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı. İşlemlerinin ardından zanlı, cezaevine cezaevine gönderildi. - KAYSERİ