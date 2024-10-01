Kayseri\'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan ayrı ayrı 25 ve 30 suç kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. İki şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen otomobil hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı konuları ilgili çalışma yaptı. Ekipler tarafından 12 ayrı noktadan alınan kamera görüntüleri ile PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarının incelenmesi neticesinde 30 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şahıs H.K. (33) ve 25 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şahıs K.S. (20) yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ