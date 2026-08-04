Kayseri\'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 farklı ikametten 1 milyon 910 bin TL'lik ziynet eşyası ve para çalan 5 şahıs yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Ekipler tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, kente genelinde 5 farklı ikamette meydana gelen toplam değeri yaklaşık 1 milyon 910 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyaları ve paraların çalınması olayları E.K., (33) S.E., (30) B.B., (23) N.Ş. (21) ve Y.E. (22) yakalandı.

5 şahıs tutuklandı

Öte yandan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.K., S.E., B.B., N.Ş. ve Y.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.