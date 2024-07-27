Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan 20 adet suç kaydı bulunan S.A. (36) ile 10'u 'hırsızlık' olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan M.Ç.'yi (33) yakaladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan ve 'suç eşyasını satın almak' suçundan 10 adet suç kaydı bulunan E.Ö. de (22) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, çalınan malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

27.07.2024 09:35
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 20 adet ve 23 adet suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şahısların kimliklerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan 20 adet suç kaydı bulunan S.A. (36) ile 10'u 'hırsızlık' olmak üzere toplam 23 adet suç kaydı bulunan M.Ç.'yi (33) yakaladı. Ayrıca çalınan malzemeleri satın alan ve 'suç eşyasını satın almak" suçundan 10 adet suç kaydı bulunan E.Ö. de (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken; çalınan malzemeler de eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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