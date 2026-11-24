Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlı' suçundan 4 ayrı arama kararı ve 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 4 ayrı aranma kaydı ve 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı. İşlemleri tamamlanan G.Ç. cezaevine teslim edildi.

Operasyonla ilgili Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.