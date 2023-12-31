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Kayseri'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen husumet kavgasında bir kişi başından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet büro dedektifleri, olayın ardından şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri\'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü
31.12.2023 - 00:29,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karşılaşan husumetliler arasında çıkan kavgada bir kişi başından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan cinayet büro dedektifleri, şüpheli 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Grup arasında çıkan ve tüfek, tabanca, bıçağın da kullanıldığı kavgada, Turgay O. başından, Adem O. ise bacaklarından vuruldu. Ağır yaralanan Turgay O. ile Adem O. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Turgay O. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler; olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Polisiye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika


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