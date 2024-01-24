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Kayseri'de Husumet Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Husumet Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan sanayide aralarında husumet olduğu iddia edilen iki esnaf arasında çıkan kavgada, 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de Husumet Nedeniyle Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı
24.01.2024 - 13:14,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan sanayinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki esnaf arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi tabanca le vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Eski Sanayi 6018. sokak üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Y.K. ile önceden aralarında husumet olan komşu dükkan O.Ö. (31) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Y.K. yanında bulundurduğu tabanca ile O.Ö.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olayda yaralanan O.Ö.'yü ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonrasında şüpheli Y.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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