Kayseri'de Husumetli İki Kişi Arasında Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de iki husumetli arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşan mahallesinde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. ile İ.T. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada İ.T. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İ.T., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ