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Kayseri'de husumetlisine ateş açan şahıs, çocuğu da yaraladı - Son Dakika
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Kayseri'de husumetlisine ateş açan şahıs, çocuğu da yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetlisine ateş açarak onu yaraladı. Ancak olay sırasında yoldan geçen bir çocuk da saçmalardan etkilenerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri\'de husumetlisine ateş açan şahıs, çocuğu da yaraladı
15.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:25
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen çocuğu da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı'nda S.K.'ya (26) iddiaya göre husumetlisi tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. (15) de bacağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Saldırı, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de husumetlisine ateş açan şahıs, çocuğu da yaraladı - Son Dakika


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