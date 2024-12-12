Kayseri\'de İhraç Polis FETÖ\'den Yakalandı

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Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç polis, Melikgazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ