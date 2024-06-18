Kayseri'de İki Ayrı Olayda Bıçakla Öldürülen İki Kişi

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir adam eşini bıçaklayarak öldürürken; Kocasinan ilçesinde bir kişi çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Sarız ilçesine bağlı İmirza Mahallesi'nde meydana gelen olayda; T.A. (62) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi N.A.'yı bıçakladı. Durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaptıkları müdahalede N.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, T.A.'yı gözaltına aldı.

Çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana gelen olayda da, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.H.A.E.A (26) ile O.İ ve M.İ arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.H.A.E.A. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan şahıs; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ