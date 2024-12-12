Kayseri\'de İş Yerinde Yangın

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ