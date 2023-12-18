Kayseri\'de iş yerinin deposunda yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bir iş yerinin deposunda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de maddi hasarın meydana geldiği depoda inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ