Kayseri'de Jandarma Tarafından Aranan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Jandarma Tarafından Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Jandarma Tarafından Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişiler de yer alıyor. Yakalanan şahısların karakoldaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildiği belirtildi.

10.07.2024 22:49
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosunca kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.A., İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararına istinaden birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hakkında 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası bulunan İ.G., Demirköy İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararına istinaden askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 Ay Hapis Cezası bulunan M.D. ve Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaden askeri ceza kanununa muhalefet suçundan yakalaması bulunan E.Ü. yakalandı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan F.A., İ.G. ve M.D. cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Jandarma Tarafından Aranan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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