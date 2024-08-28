Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kayseri\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve çok sayıda kaçak sigara ile malzeme ele geçirildi.

28.08.2024 17:46
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak elektronik sigara ve çok sayıda kaçak sigara ile malzeme ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından okullar açılmadan önce okul çevresinde öğrencilere elektronik sigaraların satışına ve tespitine yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayseri İli Melikgazi İlçesinde Kaçak sigara ve elektronik sigara ticaretini yaptığı tespit edilen K.E. isimli şahısın Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evi, iş yeri ve aracında KOM Şube Müdürlüğü, Çay, Tütün Köpek Unsurları ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyonda faturası ve bandrolü bulunmayan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 26 adet elektronik sigara, bin 134 adet elektronik sigara kiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 2. bin 305 paket kaçak sigara, 584 paket nargile tütünü, 22 bin 60 adet içi tütün doldurulmuş makaron ve 13 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, K.E. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika

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