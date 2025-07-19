Kayseri\'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine; jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinde A.Ş.,N.S. ve B.S.; bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında izinsiz olarak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Olayda kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip, 2 adet üçlü priz, 1 adet demir çekiç, 1 top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, 1 adet pense, 1 adet tornavida, 2 adet yan keski, 1 adet emniyet kemeri ve tokaları muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ