Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve mühimmat sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında ilçeye bağlı Beyler Yukarı Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve bin 846 adet tabanca fişeği bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, iş yeri sahibi H.Ç. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de kaçak silah ve mühimmat ticareti yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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