Kayseri\'de 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Kaçak Yollarla Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak yollarla ülkeye giren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs, bir binanın bodrum katında yakalandı.

9 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ