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Kayseri'de 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Kaçak Yollarla Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Kaçak Yollarla Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs, bir binanın bodrum katında yakalandı. Yakalanan şahıslar, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kayseri\'de 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Kaçak Yollarla Yakalandı
22.01.2024 - 12:34,
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla giren 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak yollarla ülkeye giren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs, bir binanın bodrum katında yakalandı.

9 şahıs gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Kayseri, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de 9 Yabancı Uyruklu Şahıs Kaçak Yollarla Yakalandı - Son Dakika


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