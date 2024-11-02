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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

Ekim ayında 11 ruhsatsız silah ve 4 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

02.11.2024 09:13
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan çalışmalarda 11 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 kilo 296 gram kaçak tütün yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kilo 296 gram kaçak tütün, 433 adet tabanca fişeği, 87 bin 781 adet makaron ve 33 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 33 olay çerçevesinde 53 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca aranan şahıslar kapsamında da 83 şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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