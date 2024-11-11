Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'de 4-10 Kasım tarihleri arasında yürütülen operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

11.11.2024 09:48
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4- 10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 adet tarihi eser, 14 bin 120 dal makaron ele geçirildi.

Çalışmalarda 6 olay çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatılırken, aranan şahıslar kapsamında da 19 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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