Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 4- 10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 litre kaçak alkol, 9 adet tarihi eser, 14 bin 120 dal makaron ele geçirildi.

Çalışmalarda 6 olay çerçevesinde 6 şahıs hakkında işlem başlatılırken, aranan şahıslar kapsamında da 19 şahıs yakalandı. - KAYSERİ