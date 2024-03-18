Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 şahıstan 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Mart tarihleri arasında kaçakçılığı önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda; 1 adet tam otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet silah üst kapağı ve namlusu, 3 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca mermisi, bin paket kaçak sigara, 56 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinası, 24 bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, bin 424 adet puro, 1 adet el telsizi ve 1 adet demir kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ