Kayseri\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 38 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 - 10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 adet kaçak otomobil motoru, 19 adet cep telefonu, 205 adet cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara, 10 bin ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 38 şahıs hakkında

gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir

şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ