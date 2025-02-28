Kayseri'de Kamusal Huzur İçin Trafik Denetimi - Son Dakika
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Kayseri'de Kamusal Huzur İçin Trafik Denetimi

Kayseri\'de Kamusal Huzur İçin Trafik Denetimi

Kayseri'de emniyet, huzuru bozan araçlara yönelik denetimlerde 710 sürücüye ceza uyguladı.

28.02.2025 13:12
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz,drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 61 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 164 araç/sürücüye sürücü belgesiz/geçersiz araç kullanmak, 426 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 433 araç/sürücüye cep telefonu, 3 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 2 araç/sürücüye drift yapmak, 52 araç/sürücüye makas atma, 99 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 5 araç/sürücüye ışık donanımı ve 26 araç/sürücüye modifiyeli araçtan cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kamusal Huzur İçin Trafik Denetimi - Son Dakika

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