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Kayseri'de kavgada 1 kişi pala ile yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kavgada 1 kişi pala ile yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada, Battalgazi Mahallesi'nde U.K. adlı kişi, üzerinde bulunan pala ile D.F.'yi bacağından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Kayseri\'de kavgada 1 kişi pala ile yaralandı
13.12.2023 - 22:10,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi pala ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.K. ile D.F. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine U.K., üzerinde bulunan pala ile D.F.'yi bacağından yaraladı. D.F.'yi yaralayan U.K. olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de U.K.'yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Hacı Bektaş, Kayseri, Olay, Polisiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kavgada 1 kişi pala ile yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kavgada 1 kişi pala ile yaralandı - Son Dakika
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