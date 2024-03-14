Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Kayseri\'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla saldırıya uğrayan A.Y. ağır yaralanırken, kavgayı ayırmak isterken yaralanan B.B.'nin babası S.B. de tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırgan B.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.03.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine B.B., yanındaki bıçak ile A.Y.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan A.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmak isterken yaralanan B.B.'nin babası S.B. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.B. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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