Kayseri\'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Danışmentgazi Mahallesi Canlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine B.B., yanındaki bıçak ile A.Y.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan A.Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmak isterken yaralanan B.B.'nin babası S.B. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.B. de karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayda, Edanur Çoban'ın ayrılmak istediği eski sevgilisi Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.K. isimli bir kişi uyuşturucuyla yakalandı. Evde yapılan aramada metamfetamin, sentetik ecza, kenevir tohumu, esrar ve silahlar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığının Afetevleri Mahallesi'nde yaptığı aramalarda, geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olayın incelenmesi devam ediyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet tabanca fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli tır sürücüsü ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Florida'da 33 yaşındaki bir kadın, 18 aylık kızını bir mağaza önünde 500 dolar karşılığında satmaya çalıştı. Kadın, bebeğini satmayı teklif ettiği kişi tarafından reddedilince bebeğini bankanın önüne bırakıp gitti. Banka çalışanının durumu polise bildirmesi üzerine kadın gözaltına alındı. Bebek, çocuk koruma merkezine teslim edildi ve koruyucu bakıma alındı.
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