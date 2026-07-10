Kayseri'de Kaybolan Down Sendromlu Birey Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki down sendromlu birey, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hasancı Mahallesi civarında down sendromlu V.K. (45) kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından V.K. bulundu. V.K., sağlık bir şekilde ailesine teslim edildi. - KAYSERİ