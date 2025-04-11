Kayseri\'de kayıp şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Erciyes 1. Cadde üzerinde meydana gelen olayda; iddiaya göre kendisinden haber alınamayan ve kayıp olarak aranan Mehmet K., yakınları tarafından ikametinin bahçesinde asılı halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mehmet K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.